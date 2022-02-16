اتحاد الكرة: إقالة شوقي غريب لتوفير النفقات والاعتماد على وجوه جديدة في التدريب

كشف وليد العطار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري عن سر رحيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي.

وأكد العطار في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن المنتخب الأوليمبي ليس لديه أي ارتباطات سوي في بداية العام المقبل لذلك فضل الاتحاد توفير النفقات ورحيل المدرب في الوقت الحالي.

وأضاف أنه من أخبر شوقي غريب بقرار الإقالة مشددا على أن غريب تلقي الأمر بصدر رحب وأكد أنه في خدمه المنتخب في أي وقت .

وتابع أن شوقي غريب مدرب رائع وحقق نجاحات عديدة مع المنتخب الاوليمبي والاتحاد يسعي خلال الفترة القادمة لتوفير النفقات والاعتماد علي أسماء جديدة في التدريب .

وعن دور فينجادا المدير الفني للاتحاد أكد أنه مسئول عن منتخب ٢٠٠٣ و٢٠٠٦ ولديه العديد من المهام والمسؤوليات ولكن الأمر غير واضح بالنسبة للجماهير ما يجعله في موضع هجوم دائما.