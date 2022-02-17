عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة يوم 27 فبراير

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة يوم الأحد الموافق 27 فبراير الجاري.

وكان قد رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة ، وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأثنين الماضى.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالي 2020/2021.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة.

كما أحال مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، 7 تقارير للجان النوعية للمجلس عن اقتراحات برغبة وطلبات مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الحكومة التصنيع المحلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

عاجل.. وكالة روسية: الجيش الأوكراني قصف 5 مواقع بقذائف مورتر

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

تقلبات جوية وعدم استقرار.. الأرصاد توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن الطقس.. فيديو

اتحاد الكرة: قرار إقالة شوقي غريب إداري فقط.. ولم نناقش مصير فينجادا

مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه

هيونداي باليسيد 2023 تظهر أثناء اختبارها بشكل جديد

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ