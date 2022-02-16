عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توفى صباح اليوم

بعد وفاته.. من هو المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق؟

المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية

توفى المستشار سعيد مرعى محمد جاد عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ، إثر تدهور حالته الصحية منذ أيام. 

المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية من مواليد 30 أغسطس 1954، وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.
 

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

أول مارس.. الدستورية تعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمي

وحصل المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جداً من جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد كلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.
وعين المستشار سعيد مرعى  رئيس المحكمة الدستورية فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفى، حيث عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب) ثم مستشاراً مساعداً من الفئة (أ) ، وفى عام 1990 عين مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. وظل بهيئة المفوضين حتى شغل فى عام 1999 رئيسا للهيئة.
وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر فى عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.


وأثناء تدرجه فى العمل بالقضاء التحق فى 2/5/1977 بالعمل عضواً بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية وفي 1980 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضاً للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضواً بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضواً بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضواً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

الانتدابات والاعارات


أما عن الانتدابات والاعارات التى اجراها خلال فترة عمله انتدبه للعمل مستشاراً مساعداً بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى غير أوقات العمل الرسمية فى الفترة من ديسمبر 1984 حتى مايو 1990.
 

وأعير إلى المملكة العربية السعودية للعمل مستشاراً قانونياً بوزارة التجارة خلال الفترة من مايو 1991 حتى يناير 1996.


وبعد عودته من السعودية تم ندبه لتدريس مادة القانون المدنى بكلية الحقوق فى جامعة حلوان فى غير أوقات العمل الرسمية خلال العام الجامعي لمدة عام. 


وسبق وتم إيفاده فى منحة دراسية بالمعهد الدولي للإدارة العامة بباريس ودورة تدريبية بمجلس الدولة الفرنسي لمدة سنة اعتباراً من عام 1986. 


وأعير إلى دولة البحرين للعمل مستشاراً لرئيس المحكمة الدستورية بها لمدة سنتين اعتبارا من يناير 2012.


وفى مايو 2018 تولى المستشار سعيد مرعى منصب الأمين العام لإتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وشارك المستشار سعيد مرعى منذ عام 2002 وحتى الآن معظم الاحكام الهامة الصادرة من المحكمة خلال خذة المدة.

الوفاة

وأحيل للمعاش الأربعاء الماضى إثر تدهور حالته الصحية جعلت اعضاء هيئة المحكمة تؤجل جميع القضايا لجلسة 5 مارس المقبل وتم نقله الى المستشفى لتلقى العلاج، وتوفى صباح اليوم.

المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغليظ للسجن واعتبارها جناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

الأرصاد: استقرار فى درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس

حبس وسحب الوحدة .. الإسكان الاجتماعي يضع عقوبات لمن يخالف شروطه

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

موضوعات متعلقة

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

أول مارس.. الدستورية تعقد أولى جلساتها برئاسة المستشار بولس فهمي

5 مارس.. الحكم في دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية

تأجيل نظر دعوى عدم دستورية تشكيل مجلس التأديب بنقابة المحامين

ترشيحاتنا

بمشاركة نيابية واسعة.. تحركات برلمانية لتغليظ عقوبة ضرب الزوجات و«فبركة» الصور والفيديوهات

بسبب زهرة.. قرار صادم من زعيم كوريا الشمالية ضد بستانيين 

وحدات سكنية في 15 مدينة..الإسكان توضح طرق الحجز والشروط الواجب توافرها في المتقدم

نموذج في العطاء وخدمة الوطن.. رئيس البرلمان ينعي المستشار سعيد مرعى

توقيع اتفاقيات مشتركة بين قطاع البترول ومجموعة أرامكو السعودية

علامة في شبكية العين يمكن أن تدل على مدى صحة دماغك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ