الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر للسودان لمواجهة الهلال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم، الأربعاء، مرانه الختامي بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وبدأ الأهلي مران اليوم ، بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال، ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي ، إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامري فاروق، نائب رئيس النادي.