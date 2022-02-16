سيولة الحالة المرورية فى شوارع وميادين القاهرة الكبرى .. فيديو

عرضت اكسترا نيوز تقريرا يرصد الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.

شهدت الطرق الرئيسية سيولة مرورية فى طريق الإسكندرية الصحراوى ، القرية الذكية ، الطريق الدائرى ، ميدان الرماية ، خلال فترات الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء .

وشهدت مدينة السادس من أكتوبر ، الواحات ، منزل الرماية أيضا كثافة مرورية بسيطة بجميع المداخل ، أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح وأيضأ أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو،كوبري أكتوبر وميدان روكسي و رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد .

كما شهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، سيولة مرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحرالأعظم،و نزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، بينما شهد أعلى كوبري صفط اللبن تكدس مروري، وسط انتشارالخدمات بكل الطرق.