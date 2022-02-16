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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد ناعيا المستشار سعيد مرعي: كان مثالا يحتذى به في مسيرته القضائية

المستشار علاء عابد
المستشار علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي

نعي المستشار علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي ،  المستشار  سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وتقدم المستشار علاء عابد، بخالص العزاء إلى الأسرة القضائية،  وإلى أسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن المستشار  سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا ، كان  خير مثالا يحتذى به خلال مسيرته القضائيه الكبيرة وكان رمزا وقيمه قضائيه كبيرة ومخلصا في أداء رسالته لله والوطن .

المستشار علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي المستشار سعيد مرعى الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا الأسرة القضائية

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