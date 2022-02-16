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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي: زيادة عدد الفرق بمونديال الأندية يضمن مشاركة الأندية التونسية

صدى البلد

أكد الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروى والمدرب التونسي أن مقترح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بزيادة عدد الفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية يمنح الفرق التونسية الفرصة فى التواجد بقادم النسخ.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:

جياني انفانتينو  رئيس الفيفا أصبح في الآونة الأخيرة يبحث على الجانب المادي ومشاركة 24 ناديا من كبار كل القارات يعتبر مهما في هذا الجانب.

استطرد: مداخيل كبيرة جراء تفعيل مقترح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بشأن زيادة عدد الفرق بمونديال الأندية في النقل التلفزي وترويج مالية كبير لأن هذه الأندية لها قاعدة جماهيرية كبيرة فى مختلف القارات.

وعن اتساع رقعة المشاركة فى أفريقيا ومنح الأندية التونسية الفرصة للتواجد فى مونديال الأندية قال: 
طبعاً مقترح رئيس الفيفا يتضمن مشاركة 3 أندية من افريقيا وذلك سوف يضمن دون شك حصة للأندية التونسية فى المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

أكمل: في الجانب الفني سيكون للبطولة حضور مهم لأنها ستحظى بمتابعة إعلامية كبيرة شبيهة بالمونديال وسوف تعطي الفرصة خاصة للاعب المحلي وستفتح عديدا من الأبواب للاحتراف.

أوضح أنه بالنسبة للنسخة الحالية هي تشهد عادة مستوى عالي منذ الدور النصف النهائي لافتا إلى أنه بالنسبة للفرق الكبرى اعتبر انها تقوم بفسحة أولا لعدد المباريات القليل ثم التداول التاريخي بين ممثلي قارتي أوربا وامريكا.

واختتم حديثه قائلا: أما اذا توسعت نسبة المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية فإن كل المعطيات ستتغير وتنال كل قارة فرصها في التتويج.

كان السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن عن زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية المقترح هو مشاركة ٢٤ فريقا عبارة عن
8 من أوروبا
6 من أمريكا الجنوبية
3 من أمريكا الشمالية
3 من أفريقيا
3 من آسيا
1 من أوقيانسيا

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