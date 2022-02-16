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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 1097 حالة تعد بمساحة 129 ألف متر مربع بسوهاج

إزالة التعديات بسوهاج
إزالة التعديات بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 1097 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمساحة 129 ألف و871 متر مربع على مستوى المحافظة حتى الآن، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة كافة التعديات.

وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الواضحة في هذا الشأن.

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وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

ومن جانبه أوضح مجدي إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ " 627 قرار إزالة بالإدارة العامة للري، بمساحة 34798 متر مربع، وعدد 103 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، بمساحة 12715 متر مربع، وعدد 367 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل، بمساحة 82358 متر مربع.

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