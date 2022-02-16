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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان لوك مورانج، الرئيس التنفيذي لشركة "جون كوكريل" البلجيكية للصناعات الدفاعية، وذلك بمقر إقامته في بروكسل، وبحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، و السفير المصري في بروكسل".

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس أكد اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، معرباً في هذا الصدد عن التطلع لتعميق التعاون بين البلدين الصديقين خاصةً في ضوء الانتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية وما يمثله ذلك من دعم قدرات مصر في هذا المجال.

من جانبه؛ أعرب "مورانج" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص شركة "جون كوكريل" على التعاون مع مصر، خاصةً في ظل أهمية دورها في تدعيم أسس الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن الدور المصري البارز في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

الرئيس السيسي جون كوكريل

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