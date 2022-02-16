تدريبات عسكرية للجيش الأوكراني قرب الحدود مع بيلاروسيا

يجري الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية قرب الحدود مع بيلاروسيا، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن عددا من وحداتها على حدود أوكرانيا بدأت في العودة إلى قواعدها.

كما أكد الكرملين بدء انسحابٍ "مخطط له" لجزء من القوات العسكرية الروسية الموجودة على الحدود الأوكرانية، بعد إجراء مناورات.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال" الروسية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن الوحدات العسكرية الجنوبية والغربية لروسيا بدأت في إعادة قواتها إلى أماكن انتشارها الدائم بعد التدريبات.

وقال المتحدث أيضا إن مجموعة التدريبات التي تشمل جميع المناطق والبحرية تقريبًا مستمرة.

وصرح كوناشينكوف للصحفيين بأن "وحدات المناطق العسكرية الجنوبية والغربية، بعد الانتهاء من مهامها، بدأت بالفعل الانتقال إلى ثكناتها العسكرية".

من جانبها، أكدت الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أنه لن يبقى جندي واحد أو قطعة عتاد روسي في بيلاروسيا بعد انتهاء التدريبات العسكرية الروسية.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، اليوم الأربعاء، إنه لن يبقى جنود روس أو معدات عسكرية روسية في بيلاروسيا بعد التدريبات العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أنه مجرد استعراض للقوة لكنه أثار مخاوف الغرب من أن روسيا قد تكون مستعدة لغزو أوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا التخطيط لغزو أوكرانيا وقالت إن قواتها ستغادر الأراضي البيلاروسية المجاورة لأوكرانيا بمجرد انتهاء التدريبات.

ونشرت روسيا لقطات فيديو، اليوم الأربعاء، قالت إنها تظهر رتلًا من الدبابات والمركبات العسكرية يغادر شبه جزيرة القرم المرفقة بعد تدريبات منفصلة.

