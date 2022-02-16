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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوزراء يوافق على مشروع قانون لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاقد، لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المُعدة لنقل سكان المناطق العشوائية، في إطار جهود الدولة لتوفير "حياة كريمة" لسكان هذه المناطق؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له.

وشمل التعديل المواد الخاصة بشروط التعيين في وظائف المُعلمين بالأزهر الشريف، وآلية التعيين بوظيفة "معلم مساعد"، إلى جانب إجازة التعيين بمنصب "شيخ معهد" و "وكيل معهد"، بالمعاهد الابتدائية الأزهرية لحملة دبلوم المعلمين، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر، وتمت الموافقة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الوزراء تنظيم الأزهر

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