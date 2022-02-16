الوزراء يوافق على إقامة وتنفيذ توسعات لصوامع التخزين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 667.68 فدان، ناحية محافظة بورسعيد، من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص مساحة 2476.40 فدان من بينها المساحة المشار اليها، وذلك لصالح محافظة بورسعيد، لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية واللوجستية، نقلاً من الأراضي التي تخضع لإشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وتمت الموافقة على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت بشأن التزام الجهة المنقول إليها الولاية، بتعويض أي مُضارين.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحات أراض لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة وتنفيذ توسعات صوامع تخزين، وهي: مساحة 4.4 فدان ناحية الترامسة بمحافظة قنا، ومساحة 8.79 فدان ناحية أطفيح بمحافظة الجيزة، ومساحة 16.76 فدان ناحية بلبيس بمحافظة الشرقية.