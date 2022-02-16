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أخبار البلد

مصطفى زمزم يطالب جامعة الدول بتأسيس أكاديمية لتدريب وبناء قدرات المجتمع المدنى العربي

صدى البلد

طالب مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة جامعة الدول العربية بتاسيس أكاديمية لتدريب وبناء قدرات المجتمع المدنى العربى تتبع الجامعة وتقوم على تنفيذها الجهة المعنية بالتطوير الإداري داخل الجامعة وهى  المنظمة العربية للتنمية الإدارية وتشارك في تفعيل برامجها التدريبية الاكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى 
جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها زمزم خلال مشاركته في أسبوع التنمية المستدامة العربي في نسخته الرابعة والذى نظمته جامعة الدول العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي تحت عنوان "معًا لتعاف مستدام" بهدف التخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية وبحضور أمين عام الجامعة العربية ووزيرة التخطيط وعدد كبير من القيادات العربية والخبراء المعنيين بقضايا التنمية المستدامة.
وأكد زمزم في كلمته على أهميه إنشاء صندوق تمويل عربى يتبع الجامعة ويختص بتمويل المبادرات الأهلية الكبرى على مستوى الدول العربية وبخاصة المبادرات التنموية التى تعمل على تغيير واقع النطاقات الأشد احتياجاً عربياً وتوفير عوامل بناء تنمية مستدامة داخل هذه النطاقات.
وأوضح زمزم ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعظم مبادرة حدثت في تاريخ مصر فهي تستهدف تحسين حياة ٦٠ مليون مواطن، وأن مؤسسة صناع الخير للتنمية وعبر إطلاقها مبادرات انسانية طبية وتنموية رائدة كانت ومازالت شريك تنفيذى فاعل في تحقيق اهداف مبادرة حياة كريمة بتقديم خدمات طبية ذات جودة استفاد منها اكثر من مليون مواطن في مجالات مكافحة العمى للأهالي حيث نجحت المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك في عنينا في تنظيم عدد كبير من القوافل الطبية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن خلال تلك القوافل تم تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية  تلاها اجراء العمليات الجراحية.
واشار زمزم الى ان صناع الخير وضمن خططها لتحقيق اهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة خططت لتوطين التنمية المستدامة داخل قرى المبادرة من خلال اطلاق مبادرات تنموية تعمل على احياء الحرف اليدوية والتراثية فقد اسست اول مصانعها لصناعة السجاد اليدوى بقرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وتخطط للبدء في تنفيذ مشروع احياء الحرف التراثية بالنوبة وتتعاون مع عدد كبير من الجهات وبتنسيق كامل مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروع مراكب الرزق لتوفير مراكب صيد حديثة لعدد كبير من الاسر .
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره هالة السعيد، قد افتتحا أعمال الأسبوع العربى للتنمية في نسخته العربية والذى شهد ايضا إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر"، وهو أول تقرير يصدر فى العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030.

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