مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للإعلام بعين شمس

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية الإعلام بجامعة عين شمس، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعات بالتخصصات اللازمة لإثراء العملية التعليمية وتقليل الإغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، بتسوية عدد 30 منازعة بين الجهات الحكومية.

كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ أعمال إزالة العقارات والأنشطة التجارية بعدة مناطق بنطاق حي مصر القديمة، لصالح تنفيذ مشروعات قومية ترتبط بخطة الدولة نحو تطوير مناطق القاهرة لإعادة رونق العاصمة ومظهرها الحضاري.