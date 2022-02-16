أبو العينين ينعي المستشار سعيد مرعي: مسيرته كانت نموذجًا فى العطاء والإخلاص لوطنه ورسالته القضائية

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، المستشار/ سعيد مرعي - الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا - الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الأربعاء بعد صراع مع المرض .

وقال أبو العينين، من خلال منشور رسمي عبر صفحته على فيسبوك: "رحم الله المستشار الجليل سعيد مرعي صاحب السيرة الطيبة الذي مثلت مسيرة حياته نموذجًا فى العطاء والإخلاص لخدمة وطنه ورسالته القضائية .. فقد كان الراحل قيمة قضائية وقانونية كبيرة ومثالاً للقاضي الذي أفني حياته فى خدمة العدالة".

وتابع وكيل مجلس النواب: "خالص العزاء لعائلة الفقيد والأسرة القضائية – سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".