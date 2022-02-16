عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السويس في يناير الماضي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد عبد المعطى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و796 شهادة جمركية خلال يناير الماضي، من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار وغيرها.

txt

المنظمة العربية للتنمية الإدارية: الذكاء الاصطناعي يضيف مليارات الدولارات للاقتصاد العالمي

txt

هيثم طلحة: الاستيراد بالاعتمادات المستندية سيتسبب في زيادة تكلفة المنتج

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس خلال يناير الماضي، بلغت 779 مليونًا و532 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و335 مليونًا و803 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 361 مليونًا و310 آلاف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال يناير الماضي بتصدير مشمول 2903 بيانات جمركية تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 6 مليارات و 827 مليونًا و 679 جنيهاً، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن .

أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس في يناير الماضى، بنحو 9 ملايين و163 ألف جنيه، فيما بلغت حصيله مزاد المهمل خلال نفس الفترة 6 ملايين و6 آلاف جنيه، إضافة إلى تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 11 مليونًا و469 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس في يناير الماضى حوالي 3 مليارات و503 ملايين و287 ألف جنيه.

محمد معيط وزير المالية رجال الجمارك الإجراءات الجمركية الإفراج الجمركي السلع الاستراتيجية جمارك السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

تغليظ للسجن واعتبارها جناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

ترشيحاتنا

اليوم.. تشييع جثمان المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية السابق بـ أطفيح

جامعة الأزهر تقرر تسكين جميع الطالبات المغتربات بغض النظر عن التقدير

720 مليون دولار من الآسيوي للاستثمار والبنك الدولي لدعم الموازنة العامة

البترول توقع عقود تمويل مجمع إنتاج السولار في أسيوط بـ 1.5مليار دولار

مصطفى زمزم يطالب جامعة الدول بتأسيس أكاديمية لتدريب وبناء قدرات المجتمع المدنى العربي

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للإعلام بعين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ