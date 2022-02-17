ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 30 عاما

ارتفع معدل التضخم في بريطانيا إلى 4.4 بالمئة في يناير الماضي ليبلغ أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997، وذلك بحسب تقرير عبر وكالة رويترز الإخبارية.

وذكرت رويترز أن أسعار المستهلكين زادت بأسرع وتيرة سنوية في قرابة ثلاثين عاماً الشهر الماضي الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.

ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر الماضي فيما تترقب الأسواق رفعاً جديداً لأسعار الفائدة إلى 0.75 بالمئة أو واحد بالمئة في 17 مارس المقبل وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي، وذكرت وكالة شينخوا أن بيانات صدرت عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء تظهر تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير الماضي.