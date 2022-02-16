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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته العاشرة في نوفمبر المقبل

منتدى الرياض الاقتصادي
منتدى الرياض الاقتصادي

يقام منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022م، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان بن عبد العزيز العجلان، الشكر لخادم الحرمين على رعايته للمنتدى، مؤكداً أنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى والقائمين عليه، وتشكل حافزاً لمواصلة المنتدى جهوده البحثية والعلمية في سبيل تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وأشار إلى أن هذه الرعاية تعزز من دور المنتدى كمركز فكري اقتصادي إستراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسية للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم المبادرات والتوصيات والحلول الملائمة.


من جانبه، رفع رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته للمنتدى، مؤكداً أن هذه الرعاية نابعة من حرصه على دعم القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.


ويتناول منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة، أربع دراسات هي: "دراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدة وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي".

السعودية الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين منتدى الرياض الاقتصادي

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