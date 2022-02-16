4 مكاسب دولية وإقليمية من تراجع روسيا عن غزوها للأراضي الأوكرانية

بعد أن وصل الوضع بين روسيا وأوكرانيا إلى أقصى حالة من الخوف والتوتر، ووصفه البعض من المحللين بالوضع "الحرج" بين وسط احتمالات كبيرة تؤكد قرب غزو روسيا لمنطقة شرق أوكرانيا.

وبجانب إعلان واشنطن أن الهجوم الروسي الاوكراني يحدث في أي وقت، ونداء الدول رعاياها من الخروج من أوكرانيا سريعاً.

روسيا تسحب جزءا من قواتها

قد تفاجأ الكثير بإعلان روسيا سحب جزءا من قواتها المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها.

فيما اعتبرت أوكرانيا أن جهودها الدبلوماسية المشتركة مع حلفاء غربيين تمكنت من تفادي تصعيد روسي للأزمة.

ولكن هناك مؤشرات مقلقة تستمر في التكشف، فقد نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية الخاصة، التي تتابع حشد القوات الروسية في المنطقة منذ أسابيع، صورا بالأقمار الصناعية أظهرت نشاطا جديدا مهما في روسيا البيضاء وغرب روسيا وشبه جزيرة القرم، ما يؤشر على استمرار هشاشة الوضع.

ولكن تلوح في الأفق مؤشرات على خفض التصعيد بين الغرب ورسيا، وفق آخر المعلومات المعلن عنها، خاصة من طرف كل من روسيا وأوكرانيا.

روسيا تسحب جزءا من قواتها من الأراضي الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، إن جزءا من القوات الروسية المنتشرة قرب الحدود مع أوكرانيا باشرت العودة إلى ثكناتها، في وقت تخشى الدول الغربية من عملية عسكرية وشيكة.

وقال الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، الذي أوردت تصريحه وكالات الأنباء الروسية: "وحدات أقاليم الجنوب والغرب العسكرية أنجزت مهمتها وباشرت عمليات التحميل عبر وسائل النقل البرية والسكك الحديد والعودة إلى ثكناتها اليوم".

وتأتي التصريحات قبيل محادثات مرتقبة بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن سحب القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا استمر اليوم، الأربعاء، عقب انتهاء التدريبات العسكرية، ما تعتبره كييف والعواصم الغربية إعلانا يصعب التعامل معه على محمل الجد.

وتقول موسكو إن عدة وحدات تشارك في مناورات في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا بشكل غير مشروع من أوكرانيا في عام 2014، عادت إلى قواعدها الآن.

ونشرت وكالة الحكومية الروسية للأنباء مقطع فيديو يظهر وحدة من الدبابات والمركبات العسكرية الأخرى تسير في الظلام فوق جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي.

ولم تقدم وزارة الدفاع الروسية سوى القليل من المعلومات عن نوع القوات التي يتم سحبها وعدد القوات المشاركة.

بصيص أمل في تهدئة الأزمة

وفي إعلان مماثل أمس، الثلاثاء، قالت الوزارة إنه يجري سحب بعض القوات التي تم نشرها في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية - بالقرب من أوكرانيا - بعد انتهاء التدريبات.

وأظهرت هذه الخطوة بصيص أمل في تهدئة الأزمة على طول الحدود الأوكرانية بعد أسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة والتهديدات من الغرب بفرض عقوبات في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

عودة الاستقرار في العالم الدولي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن تراجع روسيا وسحب جزء من قواتها من الأراضي الأوكرانية تترتب عليه مكاسب كبيرة، وأهمها عودة للاستقرار مرة ثانية في العالم الدولي.

وأوضح البرديسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العالم كان على شفا حرب عالمية ثالثة روسيا أوكرانية لأنها قوة نووية سواء كان الناتو أو أمريكا أو روسيا، والآن توجد تسوية وتهدئة للأوضاع، لذلك المكاسب الدولية والإقليمية كبيرة تتركز في عودة السلم والأمن.

الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

وأضاف أن فكرة التنظيم الدولي ومؤسساته قامت على تهدئة الأوضاع كثقل الأمم المتحدة وغيرها، تؤكد دائما أن علينا أن ننقذ شعوب العالم من ويلات الحروب، وقد آلينا على أنفسنا أن نتخذ كل الخطوات والإجراءات التي تحفظ الأمن الدولي.

البعد عن التوترات والقلاقل

وتابع: “ومن هذه الإجراءات التي اتخذتها نزع فتيل تلك الأزمات في هذه الطرق وعودة الكل إلى موقعه وكل إلى حدوده، والبعد عن كل ما هو يسبب التوترات والقلاقل، خاصة أن القوة كبيرة نووية عظمى مثل روسيا لها حق الفيتو”.

وأكد الكرملين، أمس الثلاثاء، بدء عملية سحب مقررة لجزء من القوات الروسية المنتشرة عند الحدود مع أوكرانيا، لكنه شدد على أن روسيا "ستواصل تحريك جنودها في أنحاء البلاد كما تراه مناسبا".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "قلنا دائما إنه بعد انتهاء التدريبات سيعود الجنود إلى قواعدهم الدائمة ما من جديد هنا، إنها عملية عادية".

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

وتعطي الخطوة بارقة أمل في أن الكرملين ربما لا يخطط لغزو أوكرانيا قريبا، رغم عدم ذكر تفاصيل بشأن الانسحاب.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إشارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن بلاده مستعدة لمواصلة مباحثات "المظالم الأمنية" التي أدت إلى الأزمة الأوكرانية، في تغيير للنبرة بعد أسابيع من التوتر المتصاعد.

الكرملين يؤكد سحب روسيا قوتها وتهدئة الوضع

مع ذلك، واصل المسئولون الغربيون التحذير من حدوث غزو في أي لحظة، وقالوا إن بعض القوات والمعدات العسكرية الروسية تتحرك نحو الحدود.

مجموعة السبع تهدد روسيا بفرض عقوبات

وسبق وحذر وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، روسيا من فرض عقوبات "ذات عواقب اقتصادية هائلة"، في حال غزوها أوكرانيا.

وقال وزراء مجموعة السبع في بيان مشترك: "التعزيز العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا مدعاة للقلق الشديد، نحن وزراء مالية مجموعة السبع، نؤكد استعدادنا للعمل بسرعة وحسم لدعم الاقتصاد الأوكراني".

مجموعة السبع

وأضافوا أن "أي عدوان عسكري روسي ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي"، لافتين: "نحن على استعداد لفرض جماعي لعقوبات اقتصادية ومالية سيكون لها عواقب وخيمة وفورية على الاقتصاد الروسي".