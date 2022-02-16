الشباب والرياضة بالشرقية ينظم ندوة تثقيفية بعنوان "أخلاقنا حياة"

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلي أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة قامت المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " أخلاقنا حياه " بمركز شباب كفر الأعصر التابع لإدارة شباب أبو كبير بحضور 35 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بمركز الشباب وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والاوبئة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة تناولت الحديث عن القيم والأخلاق ومجموعة من الضوابط الأخلاقية التي تحدد سلوك الفرد، وترسم له الطريق الذي يقوده إلى أداء واجباته الحياتية، وتوضيح دوره في المجتمع الذي ينتمي إليه بهدف خلق جيل قادر على حمل مسئولية بناء الوطن , لافتاً إلى انه تم عرض مجموعة من الفيديوهات تضمنت رسائل ضمنيه عن الأخلاق والصفات الحميدة وتأصيل القيم الأخلاقية لدي النشء والشباب.