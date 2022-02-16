نوفاك جوكوفيتش يستمر في رفض اللقاح: جسدي أهم من ألقابي

أكد النجم الصربي نوفاك جوكوفيتش، إنه يفضل الحرمان من المشاركة في بطولات التنس العالمية، على أن يتم إجباره على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان جوكوفيتش قد وصل إلى أستراليا في شهر يناير الماضي، من أجل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة بإعفاء طبي لعدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الهجرة احتجزته وألغت تأشيرته وأرسلته إلى فندق احتجاز المهاجرين، معتبرة أن الأدلة المقدمة من جانبه غير كافية للحصول على إعفاء طبي، ما حرمه من تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب العاشر في ملبورن الذي كان من نصيب غريمه الإسباني رافاييل نادال الذي انفرد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام (21) على حساب الصربي والسويسري روجر فيدرر.

وقال جوكوفيتش، في مقابلة حصرية مع بي بي سي، أنه يفهم أن قراره معارض للقاحات بالمطلق، ولا ينبغي أن يكون جزءًا من حركة مناهضة للتطعيم، لكنه أكد أن الأمر يتعلق بحق الفرد في الاختيار.

وسئل الصربي عن استعداده للتخلي عن المشاركة ببطولات التنس العالمية، كبطولة فرنسا المفتوحة وبطولة ويمبلدون كنتيجة لموقفه من لقاح كوفيد-19، قال النجم الصربي: "نعم، أنا مستعد لدفع هذا الثمن".

وأوضح: "مبادئي المتعلقة بالقدرة على اتخاذ القرار فيما يتعلق بجسدي أهم من أي لقب أو أي شيء آخر، أحاول أن أكون متناغما مع جسدي بقدر ما أستطيع".

وأشار جوكوفيتش إلى أنه كان يحصل على لقاحات عندما كان طفلاً، لكنه دائمًا يؤيد حرية اختيار ما تضعه في الجسد.

وأضاف: "عقلي سيظل منفتحًا بشأن إمكانية التطعيم في المستقبل، لأننا نحاول جميعًا إيجاد أفضل حل ممكن للقضاء على كورونا".

وأتم: "لم أكن أبدًا ضد التطعيم، أفهم أنه عالميا، وأن الجميع يحاول بذل جهد كبير للتعامل مع هذا الفيروس، ونأمل أن نرى نهاية له قريبا".