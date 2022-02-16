بإطلالة أنيقة.. نجوى كرم في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

وظهرت نجوي كرم في الصورة باطلالة انيقة ، حيث ارتدت فستان موف في اسود في اخضر ، وتسريحه شعر بسيطه ، ومكياج ناعم ابرز ملاحها الجميلة .



وعلقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم على حقيقة إجراء عملية تجميل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها فى عدد من الصور بشكل مختلف.

وقالت نجوى كرم فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : على بالى إني اتحلى دائما وأصبح جميلة وفى أبهى صورة أمام جمهورى والسؤال عن خضوعى لعملية تجميل أم لا فهو أمر لا يفرق بالنسبة لى المهم النتيجة النهائية وهو ظهورى فى أبهى صورة أمام جمهورى.

وأعلنت الفنانة نجوي كرم عن موعد أول حفل لها مع بداية العام الجديد ، عبر صفحتها الشخصية إنستجرام .