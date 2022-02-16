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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريق طبي ينجح في تصحيح جنس طفل عمره ٣ سنوات وتحويله لأنثى

صدى البلد

قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا، إنه نجح هو وفريقه الطبي في تصحيح جنس طفل عمره ٣ سنوات، وتحويله لأنثى مكتملة لديها أعضاء تناسلية انثوية خارجية، مشيراً إلى أن الحالة في مرحلة التعافي الآن.

وأضاف د. محمد فتحي في مداخلة هاتفية عبر "zoom"، مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أن هذه الطفلة أصبح لديها رحم ومبايض وقادرة على الإنجاب بشكل طبيعي، موضحاً أن الطفلة كانت مسجلة في شهادة الميلاد بأنها ذكر من حيث النوع، وكان لديها أعضاء تناسلية ذكورية، وبالتالي كان لها اسم مذكر وليس مؤنث.

وتابع استاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا أنه تم اكتشاف الأمر والتشخيص المبدئي من خلال أستاذة الغدد الصماء في الأطفال، والتي قامت بتشخيصه كأنثى لأنها وجدت تضخم في الغدة الكظرية الموجودة فوق الكبد، والتي تفرز هرمونات الذكورة، والتي أدت لتحويل الأعضاء التناسلية الأنثوية الخارجية إلى أعضاء ذكورية.

ونوه د. محمد فتحي، إلى أن الفريق الطبي قام بعمل خريطة جينية لهذا الطفل، لمعرفة إذا كان ذكر او انثي في الاساس، وكانت الخريطة الجينية له "٤٦XX"، والتي تعني أنه انثى وليس ذكر، مضيفاً أن الفريق الطبي أيضاً قام بعمل منظار بطن جراحي للطفل، لمتابعة الأعضاء التناسلية الداخلية.

وأكمل أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا، أنهم وجدوا الاعضاء التناسلية الداخلية للطفل هي أعضاء انثوية، مثل: الرحم، والمبيضان، مضيفاً أنه تم إجراء التحاليل والاشاعات الكافية للتأكد من التشخيص بأن هذا الطفل أنثى وليس ذكراً.

واستطرد محمد فتحي أنه بعد التأكد من التشخيص، كان يجب أن يخضع الطفل لعملية جراحية لتغيير الأعضاء التناسلية الخارجية من ذكورية إلى أنثوية، مشيراً إلى أنه تم تغيير شهادة الميلاد أيضاً وتسميته باسم أنثوي بعد خضوع الطفل للطب الشرعي أولاً، ثم بعد ذلك خضع الطفل للعملية الجراحية، والتي نجحت بالفعل، وتم تحويله لأنثى، وهي في مرحلة التعافي الآن.

 

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