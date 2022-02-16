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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القابضة لمياه الشرب تناشد المواطنين عمل عداد مياه خاص لكل شقة.. فيديو

صدى البلد

قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، إن العقارات تقوم بعمل عداد واحد رئيسي فقط، معقباً: "بتلاقي كل العمارة شغال على العداد، ده غير لو محل حلويات مثلا، أو محل عصير، أو مغسلة، أو أي محل ليه استخدام كثيف للمياه".

وأضاف إبراهيم حسن، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه بذلك تكون كمية استخدام المياه كثيفة، وبالتالي عند حساب تكلفة المياه من خلال العداد الرئيسي للعقار، تكون التكلفة عالية، ويضطر المواطنون لتقديم شكوى.

وناشد مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب، المواطنين عمل عداد مياه خاص لكل شقة سكنية، معقباً: "لازم أي نشاط غير منزلي يعمل عداد منفصل".

وتابع إبراهيم حسن قائلا: "إحنا كشركة على استعداد تام لعمل عداد فرعي منفصل، خاصة للعقارات التي يوجد بها أنشطة تجارية ومحال تستهلك كميات مياه كثيفة".

 

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