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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جاد الرب لـ وفد البرلمان: بحيرة السد أكبر البحيرات الصناعية بالعالم

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

استعرض سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، حجم الأعمال بحيرة السد وذلك لوفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور المحافظة حاليا لمتابعة ملف الزراعة والري وتنمية وحماية البحيرات، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، قائلا:"  بحيرة السد هى أكبر بحيرة صناعية في العالم، وهناك جهود كبيرة تتم على الأرض فى إطار الأهتمام بها وتنميتها".

وطالب جاد الرب، خلال كلمته اليوم، إعادة النظر فى رسوم استخراج تراخيص الصيد الواردة بنض المادة 21 من القانون رقم 146  والتى تنص على " يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

وطالب جاد الرب، إعادة النظر فى شروط النقل النهرى بشأن التراخيص، مناشدا أعضاء لجنة الزراعة والرى إعادة النظر فى نص المادة 21 من القانون وتخفيف شروط الترخيص.

وطالب رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، فض الاشتباكات بين قانونى تنمية البحيرات وقانون الموارد المائية والرى الجديد لحل أزمة تنازع الاختصاصات.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الذى بدأ زيارته لمحافظة أسوان اليوم، للوقوف على عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والرى ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة  باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.

وحرص المحافظ على استقبال أعضاء الوفد البرلماني والترحيب بهم فور وصولهم مطار أسوان الدولى، على أن يتم تنظيم لقاءا مع أعضاء الوفد المشاركين في الزيارة، في وقت لاحق لاستعراض كافة المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والرى بالمحافظة وبحث كافة المعوقات التي تواجه خطة التنمية بها.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان لجنة الزراعة تحرص دائما على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والرى والعمل على تذليل أي عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى جاهدا للقضاء على كافة المشكلات بمختلف القطاعات وذلك بحلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة، والتي يحظى قطاع الزراعة والرى بجزء كبير منها مثل مشروعات استصلاح الأراضى وتبطين الترع بالإضافة الى مشروع حياه كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تصل الى ٨٠٠ مليار جنيه.

وأضاف الحصرى، كما تحظى محافظة أسوان بإهتمام كبير وغير مسبوق  من القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات، وهو الأمر الذى كان واضحا خلال زيارة الرئيس السيسى لأسوان٧ مؤخرا وافتتاحه  عدد من المشروعات القومية بالصعيد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، دورنا هو بحث أي مشكلات تتعلق بالزراعة والرى يمكن أن تعرقل مخططات التنمية، والتوصل إلى حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني خلال زيارته لأسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم امبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعى بكوم امبو، بالإضافة الى عقد لقاء جماهيرى بالمزارعين والتنفذيين بالمحافظة للاستماع الى كافة المشكلات، وكذلك من المقرر ان يزور الوفد، شركة كيما للأسمدة للوقوف على أوضاعه.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة،  والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.

بحيرة السد العالي أسوان تراخيص الصيد المياه البحرية الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

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