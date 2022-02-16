الأعلى للطرق الصوفية يدعو الجمعية العمومية المشيخة الانعقاد السبت المقبل

دعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى أعضاء الجمعية العمومية مشايخ الطرق الصوفية للانعقاد السبت المقبل بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة لمناقشة عدة أمور أبرزها عرض ختامى للعام المالى 2020/2021 وما يستجد من أعمال .

الجمعية العمومية للطرق الصوفية

وصرح المستشار الاعلامى المشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل بأن الدعوة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا للائحة التنفيذية .

واضاف قنديل فى بيان له منذ قليل أن الدكتور عبد الهادي أحمد القصبي شيخ المشایخ ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدورة الجديدة لانتخاب أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى داعيا السادة مشايخ الطرق الصوفية في الترشح لهذه الأنتخابات التقدم بطلب الترشيح إلى الأمانة العامة المجلس ۲۰ فبراير ۲۰۲۲م ويستمر قبول الطلبات حتي يوم الأثنين الموافق 6 مارس ۲۰۲۲م .

وأختتم قنديل بيانه أن الانتخابات سوف تجرى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وذلك حفاظا على صحة وسلامة أعضاء المشيخة العامة للطرق الصوفية .