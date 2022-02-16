بالقوة الضاربة .. تعرف علي تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي، ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من الدوري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر

خط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر