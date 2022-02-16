غارق في الدماء ..وفاة سعودي بعد مهاجمة كلبين له بـ أمريكا

أعلنت أسرة رجل سعودي بالغ من العمر 56 عاما، في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة الرجل، بعد لأن قام كلبان تملكهم جارته في الشارع الذي كان يسكن فيه في ولاية نيوميكسيكو الامريكية .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"،فإن عائلة الرجل الخمسيني أعلنت وفاته و ذلك بعد نقله إلى المستشفى في يوم الواقعة بعد أن هاجمته الكلاب .



و بحسب شاهد العيان الذي قام بطلب الإسعاف للرجل، فإن كان يسير في الشارع وجد الكلاب تركض بسرعة في إتجاه الرجل، و انقضت عليه و قاموا بعقره في أماكن متفرقة في جسده و ذكر أنه عثر عليه " غارق في الدماء".

و اوضح التقرير الطبي، ان الكلاب قامت بإصابة الرجل بإصابات بالغة، حتى تمزق اللحم و نزف دماء بشكل كبير مما أدى إلى دخوله غيبوبة و أعلنت المستشفى وفاته عقب وصوله بساعات .

جدير بالذكر أن تقرير الشرطة أفاد، أن السيدة التي كانت تقوم بتربية الكلاب التي هاجمت الرجل، أكدت أنها تحمل مسئولية تركهما بلا قيد ، و لكنها أكدت أنهم أحكمت تقييدهم قبل أنم تغادر في ذلك اليوم و ليس لديها أي فكرة عن الشخص الذي أطلق سراحهم و هاجموا الرجل .

