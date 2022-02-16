لتطوير 88 قرية.. حياة كريمة: استثمارات بـ14 مليار مليون جنيه في قنا

كشف بهاء شادى، المنسق الميداني لمبادرة حياة كريمة، آخر تطورات أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظة قنا.

وأضاف "شادى"، خلال تقرير خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إلى أن مبادرة حياة كريمة شملت تطوير 5 مراكز فى محافظة قنا ومنها “أبو تشت، فرشوط، دشنا، قوص” بإجمالى تطوير 88 قرية و733 نجعا ومركزا.

ولفت إلى أن المشاريع التى نفذتها مبادرة حياة كريمة شملت تطوير بنية تحتية ، صرف صحى ، تطوير القرى ، الغاز الطبيعى ، تغيير محولات الكهرباء بالاضافة لتغيير كابلات الاتصالات مدعومة بالتحول الرقمى بإجمالى استثمارات بتكلفة 14 مليارا و 500 مليون جنيه.