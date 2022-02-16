وزير الأوقاف يشارك في ملتقى "التميز الدعوي" الأول بالأزهر.. السبت المقبل

يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في ملتقى "التميز الدعوي" الأول يوم السبت المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
يعقد الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمشاركة كلٍّ من د/ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، ود/ نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود/ حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، ونخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.
دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر
وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالنيابة عن الأئمة المتدربين في دورة (التميز الدعوي) بأكاديمية الأزهر، بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب على الجهود المبذولة في هذه الدورة السابعة التي تم انعقادها في الفترة من 26/ 12/ 2021م إلى 13/ 1/ 2022م وشارك فيها أربعة وعشرون إمامًا.
كما هنأ وزير الأوقاف الأئمة المشاركين بإتمام الدورة، وتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور محمود الفخراني مساعـد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب ، وهم :
1. محمد محمد إسماعيل محمد الديوان
2. هيثم محمد رمضان محمد الديوان
3. محمد عبد الفتاح أحمد إمام القليوبية
4. أحمد إبراهيم محمد بركات الدقهلية
5. عبد المغني محمد علي المنيا
6. محمد عبد الحميد رجب صالح المنيا
7. محمد رمضان رمضان المنيا
8. أحمد طه أحمد متولي البحيرة
9. محمد سعيد سعد عبد الغفار البحيرة
10. علاء الدين محمد رمضان السيد البحيرة
11. حمدي عبد الحميد على إبراهيم سوهاج
12. محمد السيد عبد الفتاح سوهاج
13. محمود فتحي أبو الليل عبد الرحيم سوهاج
14. أحمد عادل أحمد محمد سوهاج
15. أحمد مسعود حسين علي قنا
16. سعود محمد رضا حسين محمد قنا
17. أحمد سيد محمود تمساح قنا
18. الشاذلي طلحه محمد أحمد أسوان
19. محمد جاد محمد مغربي أسوان
20. محمد أحمد محمود أحمد أسوان
21. مصطفى شاذلي إبراهيم مهنى أسوان
22. أشرف أبو سعيفة أبو سعيفة الإسكندرية
23. أحمد إسماعيل جودة قاسم الشرقية
24. عبدالرحمن عبدالرحمن خميس علام القاهرة