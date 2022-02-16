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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في البحر الأحمر بنسبة نجاح 63.6%

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير 2022 /2021 لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية"، بنسبة نجاح 63.6 %، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 8377 طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ البحر الأحمر، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7% ، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

من جانبه أكد «حنفى» فى تصريحات صحفية، حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية.

كما أكد محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين، معرباً عن تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم.

وقال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى ، أعمال التصحيح تم بدقة عالية مع الإلتزام بالضوابط الوزارية الخاصة بعملية تقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه.

مشيراً أنه تم توفير تجهيزات لوجستية مناسبة للمعلمين، لأداء عملهم أثناء تقدير الدرجات، مع التأكيد عليهم بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم.

البحر الأحمر وكيل وزارة التربية والتعليم محافظ البحر الأحمر وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية

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