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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بلقاس يكرم "سيدة الخلاطة" في الدقهلية ويستجيب لمطالبها

خلال تكريم سيدة الخلاطه
خلال تكريم سيدة الخلاطه

استقبل الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس في محافظة الدقهلية، اليوم، الحاجة رابحه أم وحيد الشهيرة بـ"سيدة الخلاطة " والتي تعمل بمجال المعمار منذ أكثر من 45 عاما، لتكريمها، ومنحها شهادة تكريم ومكافأة مالية فورية، وذلك بعد بث مباشر معها على موقع صدى البلد.

 

وأكد عبد العاطي، في بيان له، أن السيدة نموذج مشرف نفتخر به جميعا لحرصها على العمل رغم تقدمها بالسن لتوفير متطلبات الحياة لها ولأسرتها خلال مرض الزوج، ومثل هذه النماذج نسعي جاهدين للوصول لها وتحقيق مطالبها والدولة لن تدخر أي جهد لتحقيق أهداف التنمية البشرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

 

ووجه عبد العاطي، بتوفير أوجه الرعاية لها وصرف معاش شهري والاستجابة لكافة متطلباتها بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني.

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محافظة الدقهلية الدقهلية مدينة بلقاس مؤسسات المجتمع المدني سيدة الخلاطة

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