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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش فتى ٱحلام .. أسامة منير: محمد صلاح طيب .. فيديو

أسامة منير
أسامة منير

قال الاذاعي أسامة منير، إن الفتيات دائما ما ترى رجل وتعجب به، مضيفا أن الفرق في الإفصاح وقول هذا الأمر  امام الجميع.

وأوضح أسامة منير، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الأربعاء، أن :"زمان الفتيات مكنوش يقدروا على الإفصاح، ولكن دلوقتي يقدروا يقولها جهرا ويفصحوا عن إعجابهم باي شخص".

وردت الإعلامية مفيدة شيحة، قائلة :"ده علشان البنات مستخبية وراء صفحات السوشيال ميديا على الفيسبوك وانستجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع الاذاعي الكبير أسامة منير، أنه :" محمد صلاح مش فتى احلام البنات، علشان طيب، والبنات عايزه حاجة تانية على السوشيال ميديا، واحب اقول إن عادل أدهم كان فتى أحلام ستات كتير رغم أدوار الشر". 
 


 

أسامة منير اخبار التوك شو مفيدة شيحة برنامج الستات محمد صلاح

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