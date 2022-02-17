أسعار العملات في البنوك اليوم الخميس 17-2-2022

شهدت أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 17 فبراير 2022 ، حالة من الاستقرار على تباين الإسعار الذي شهدته تعاملات الأمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار العملات المختلفة امام الجنيه المصري في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصري؛ ومن أبرز العملات، الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو.

أسعار العملات في بنك مصر

وصلت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، وبلغت مستويات سعر صرف اليورو 17.69 جنيه للشراء، و17.89 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر،

أسعار العملات في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإستيرليني عند 21.19 جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع بحسب آخر تحديث للعملات داخل شبكة فروع بنك قناة السويس.

أسعار العملات في بنك CIB

كما اظهرت أحدث المؤشرات وصول العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي في آخر تحديث له مقابل الجنيه،إلى مستوى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

كما ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك أبو ظبي التجاري أمام الجنيه إلى 17.75 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما أظهرت مستويات سعر الجنيه الإستيرليني عند 21.19 جنيه للشراء و 21.39 جنيه للبيع

أسعار العملات في البنك الأهلي

سجل مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجل سعر الجنيه الإستيرليني 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع