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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكم نهائي بطرد متعهد نادي الأطباء بالغربية

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

صرح الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء أن النقابة حصلت على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بطرد متعهد نادي الأطباء بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشار القاضي أن نقابة الأطباء أقامت دعوى طرد ضد متعهد نادي أطباء الغربية بالمحلة في فبراير 2020 و التي صدر الحكم فيها بالطرد و تسليم إدارة المكان لنقابة الأطباء  وإلزام المدعي عليه بالتعويض المادي و قدره 350 ألف جنيه .

وأضاف الدكتور أبو بكر القاضي أنه بعد استئناف المدعى عليه للحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة إصدار حكم نهائي واجب النفاذ‘ و جاري حالياً إجراءات تنفيذ الحكم.

جدير بالذكر أن وقائع الدعوى القضائية جاءت بسبب رفض المتعهد بإدارة النادي تسليم النادي بعد انتهاء المدة القانونية للتعاقد وهو ما حدا بالنقابة إلى اللجوء إلى القضاء للحفاظ علي حقوق النقابة و مقدرات الأطباء.

و يتوجه مجلس نقابة الأطباء بالشكر إلى الفريق القانوني بنقابة أطباء مصر و على رأسهم  الأستاذ محمود عباس المستشار القانوني للنقابة ‘و كذلك يثمن مجلس النقابة العامة للأطباء مجهودات نقيب أطباء الغربية الأستاذ الدكتور بهاء توفيق و أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالغربية‘ لمساندتهم ودعمهم الغير محدود في تنفيذ الحكم و استلام النادي، و يتوجه إليهم بخالص الشكر والتقدير.

النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء نادي أطباء الغربية الغربية الأطباء

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