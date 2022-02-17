خبير يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي لـ بلجيكا..فيديو

كشف أحمد يوسف مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن أهمية ودلالة زيارة الرئيس السيسي لـ بلجيكا ومشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي والإفريقي.



وقال أحمد يوسف في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" الرئيس السيسي أجرى لقاءات مع رؤساء شركات عملاقة في مجالات التعاون الاقتصادي اليوم".

وأضاف أحمد يوسف:" أوروبا تدرك أن مصر تلعب دورا مهما في الحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا"، مضيفا:" مفاتيح السياسة الأوروبية متواجدة في باريس والعلاقة بين الرئيس السيسي وماكرون وطيدة ويتم تعزيز مجالات التعاون بين مصر وفرنسا بشكل كبير مؤخرا ".

وتابع أحمد يوسف:" الرئيس السيسي يعرض رؤية مصر لكيفية التعامل مع التغيرات المناخية في أوروبا خاصة مع اقتراب استضافة مصر لفعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ ".

وأكمل أحمد يوسف:" سيكون هناك تعاون اقتصادي واسع بين مصر وبلجيكا وهناك علاقات تاريخية بين مصر وبلجيكا على مدار التاريخ ".

