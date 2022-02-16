عبد الحكم: الرئيس السيسي يدافع عن قضايا القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار عالميا.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبرى للقضايا الأفريقية، مضيفًا أنه يدافع عن القضايا لتحقيق الاستقرار بالقارة الأفريقية.

وأضاف “عبد الحكم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الرئيس يلعب دورًا لجذب مزيد من الاستثمارات للقارة الأفريقية خاصة في مجالي البنية التحتية والطاقة.

وتابع “عبد الحكم”، أن الرئيس السيسي سيعرض الجهود المصرية من أجل إخراج قمة المناخ القادمة بالشكل الأمثل والعمل على وضع حلولًا للتغيرات المناخية؟.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز السلم والاستقرار بالقارة الأفريقية.