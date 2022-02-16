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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان الأوروبي: أعطينا فرصة للدبلوماسية للتعامل مع الأزمة الأوكرانية

شارل ميشيل
شارل ميشيل

قال رئيس البرلمان الأوروبي شارل ميشيل في مناقشة البرلمان الأوروبي حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وحلف الناتو اعطوا فرصة للدبلوماسية للتعامل مع الأزمة الأوكرانية.


وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع مهم جيوسياسيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
 

وتابع ميشيل :"سنعقد قمتنا المشتركة مع الاتحاد الأفريقي"، مشيرا إلى وصول ما يقرب من حوالي 80 وفداً وزعيماً من حكومات أفريقية وأوروبية إلى بروكسل للتفاوض بشأن شراكة استراتيجية بين قارتينا. ومع ذلك، فقد تسلل الوضع الخطير للغاية في شرق أوروبا إلى جميع جداول أعمالنا.
 

وأضاف: "اسمحوا لي أن أحدد مجموعة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذه الأزمة ، بالتنسيق الوثيق مع حلفائنا. اسمحوا لي أن أشرح ، أيضا ، كيف سيتعامل المجلس الأوروبي مع قراراتنا المستقبلية ، على المدى القصير أو الطويل".
 

وقال: "قامت روسيا بتصعيد عسكري غير مسبوق ضد أوكرانيا. وقالت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا إنه ليس لديها نوايا عدوانية تجاه هذا البلد ذي السيادة. وهذا على الرغم من ضم جزء من الأراضي الأوكرانية، شبة جزيرة القرم، في عام 2014 وتقويض سيادة أوكرانيا باستمرار ، خاصة في شرق أوكرانيا".
 

وتابع :"أن تطويق بلد ما بنشر استثنائي للقوات العسكرية - لم نشهده من قبل - لا يمكن إلا أن يُنظر إليه على أنه سلوك عدواني وخطير. إن هذا التصعيد لا يعرض استقرار أوكرانيا وسلامتها للخطر فقط. كما أنه يهدد السلام والأمن في أوروبا ، والنظام الدولي القائم على القواعد ، ونحن والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وحلفاؤنا في الناتو نعمل معًا على كل المستويات ، وبشكل يومي، ونتشاور سياسيًا ونعمل معًا. نحن نعمل بمستوى من الكثافة والجودة لم نشهده منذ سنوات. وحدتنا أقوى من أي وقت مضى".


وأشار إلى: “اعتمدنا استراتيجية قوية وواضحة وموحدة في ثلاثة مجالات: الدبلوماسية. لقد اخترنا إعطاء كل فرصة للطريق الدبلوماسي. قام القادة الأوروبيون والأمريكيون بعدد كبير من المبادرات والبعثات الدبلوماسية. لقد قمنا بتنشيط منصات التفاوض للحوار مع روسيا، مثل الناتو أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو صيغة نورماندي. أود أن أثني على أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون لدورهما في هذا الصدد ، كما لم نتوقف أبدًا عن إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية. حتى عندما لا يبدو أن هذه الجهود تؤدي إلى نتائج فورية وملموسة”.

رئيس البرلمان الأوروبي شارل ميشيل البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي روسيا الازمة الاوكرانية

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