وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول مع IRead لإطلاق مبادرة “مصر بتجمع مليون كتاب"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة IRead، وكذلك تدشين مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" تحت شعار# باصي_كتاب، التي تنطلق تحت رعاية ودعم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة، فى إطار تشجيع النشء والشباب على القراءة، وتسليط الضوء على أهمية الثقافة ودورها التنويرى داخل المجتمع، وانطلاقا من حرص الدولة على إثراء المعرفة وتثقيف المواطنين.

تهدف فكرة المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الثقافة تجميع مليون كتاب علي مدار9 أشهر من جميع أنحاء الجمهورية وفرزهم وإعادة توزيعهم علي الأماكن المتفق عليها مع وزارة الشباب والرياضة كالجامعات والمدارس ومراكز الشباب ، وتأتي المبادرة من منطلق خلق مشروع قومي يلتف حوله المجتمع المصري ككل ، والعمل على إعادة تدوير الكتب غير المستخدمة وتوفيرها مجانا ، تحفيز عدد كبير من الشباب علي المشاركة ، خلق ضجة ثقافية لتشجيع الشباب علي القراءة ، تشجيع روح المنافسة بين المحافظات لجمع الكتب كل هذا من شأنه أن يساعد على الدخول في موسوعة جينيس العالمية .

وقال الدكتور أشرف صبحى إن الوزارة تعمل في هذا الإطار في ضوء مبادرة الرئيس لبناء الإنسان المصرى ومبادرة حياة كريمة التي تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافيا واجتماعياً وتنمويا من خلال تكثيف وتفعيل مثل هذه المبادرات الثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وعلى الشباب على وجه الخصوص، موضحا أن الثقافة والوعى بالنسبة للمصريين ليس قضية وجود فقط ولكن أيضا استدامة، مشيرا إلى أن "الوعى قضية بناءة للمجتمع وهى جزء من الثقافة الجماعية لدى المصريين".

ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع مختلف القطاعات المجتمعية من خلال قطاعات الوزارة المختلفة وبرؤية واستراتيجية واضحة تتعامل مع المراحل السنية المختلفة بشكل تربوي والتي نشترك بها من خلال مركز الشباب والأندية ومختلف الهيئات التابعة للوزارة، موجهاً الشكر للمشاركة المجتمعية من هيئة البريد المصري وشركة أورانج ومختلف الجهات المساهمة والمساندة للفكرة ، مطالبا بتسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح المبادرة لمواكبة التطور الشبابي التكنولوجي.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن المبادرة تتوافق مع أهداف الوزارة وخطتها الطموحة التي تسعى إلى الارتقاء بمهارات الشباب ليس فقط الرياضية ولكن في الجوانب المعرفية والثقافية على حد سواء، مما يساهم في خلق جيل مثقف يتميز بالوعي المتكامل الذي يمكن مصر من تحقيق الريادة الثقافية إقليمياً وعالمياً ، مؤكداً علي أهمية تسليط الضوء على تلك المجهودات الطموحة التي من شأنها أن تحدث نهضة في القراءة من خلال جعلها من الأولويات لدى فئات المجتمع المختلفة وزيادة عدد المبادرات الداعية إلي القراءة .

ونقل الدكتور محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، موجهاً الشكر لوزارة الشباب والرياضة وكافة المؤسسات والقطاعات الوطنية المشاركة بالمبادرة.

وتعقيبا على انطلاق المبادرة ، أكد الكاتب والسيناريست أحمد مراد، على الدور العظيم الذي تلعبه الحكومة المصرية ممثلة في كل هيئاتها التابعة في تشجيع المبادرة وزيادة رقعة المستفيدين منها بهدف خلق جيل واعي ومثقف خاصة وأن القراءة والكتابة تعتبر هي الوعاء الرئيسي التي تساعد في تثقيف الشباب وخلق جيل واعي وناضج ،كما أن المبادرة ستعمل على إثراء المناخ الثقافي للشباب من القراء.

وتابع أن أبرز آليات تطبيق المبادرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال تحديد الأماكن التي سيتم تجميع الكتب منها، واختيار مجموعة العمل التي ستقوم بفرز وتصنيف الكتب تمهيداً لتوزيعها، وكذلك الخطة المقترحة للإعلان عن المبادرة وتسويقها.



وأعربت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسى والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، عن سعادتها برعاية مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" وتجديد التعاون مع مؤسسة iRead في مبادرات خلاقة جديدة.

وأضافت: "تكشف مبادرة "مصر بتجمع مليون كتاب" عن أسلوب جديد لنشر الثقافة مع إشراك المجتمع في هذه المهمة، فضلا عن إعادة تدوير منابع المعرفة وإيجاد طريقة تشاركيه لاستغلال ملايين الكتب التي توقفت عن أداء دورها الحقيقي المتمثل في الوصول بمحتواها إلى الشغوفين بالقراءة، مشيدة بالدور الذي يمكن أن تلعبه المبادرة خاصة وأنها تستهدف قطاع عريض من المصريين وهم جيل الشباب والنشء، وعلاوة على ذلك فإن اورنچ تولي هذه الفئة اهتماما من نوع خاص باعتبارهم العصب الحقيقي للدولة المصرية، مشيرة إلى أن اختيار مبادرة بهذا الحجم لتشمل جميع المحافظات لاشك أنها ستكلل بالنجاح وسيتم تحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة وأن اورنچ تسخر كل إمكانياتها لدعم هذه المبادرة.



وعلى الجانب الآخر ، أوضحت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي ونجوم اف ام و نايل اف ام على الدور البناء الذي تستهدفه المبادرة من وراء اختيار جيل النشء والشباب خاصة وأن المجتمعات التي تحتوي نسبة كبيرة من الشباب بلاشك هي مجتمعات قوية خاصة وأن القراءة ستعمل على تحقيق التنمية وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار وفهم مجريات الأمور وخلق جيل قادر على تلبيه احتياجاته واحتياجات المجتمع الذي يعيش فيه.



وقع البروتوكول عن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، ومن جانب مؤسسة IRead المهندسة إنجي الصبان عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead ، جاء ذلك بحضور ومشاركة كل من الكاتب والسيناريست أحمد مراد عضو مجلس إدارة مؤسسة IRead ، الدكتور أحمد منصور نائب رئيس الهيئة القومية للبريد المصري ، وممثلاً عن وزارة الثقافة الدكتور محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل وعضو المجلس الأعلى للثقافة وقيادات وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلي الإعلامي أحمد سالم مقدماً للمؤتمر ، إسلام عبد الغني مساعد رئيس مجلس الادارة للخدمات البريدية ،مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنج مصر ، واميره التهامي مدير عام العلاقات العامة والاعلام باورنج مصر ، وهالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي ونجوم ال ام و نايل اف ام.