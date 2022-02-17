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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بإعادة النظر في قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عن تقديمها طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وأكدت “عبد الناصر” فى تصريح لـ"صدي البلد"، أنها تلقت عدد كبير من الشكاوي التي تؤكد خطورة استمرار هذا القرار علي الجمعيات الممثلة لرجال الأعمال، لافتة الي أن قرار البنك المركزى المصرى مثًل صدمة كبيرة لدى مجتمع الأعمال وكان يتطلب قبل تطبيقه طرحه للحوار المجتمعى على الجمعيات الممثلة لرجال الأعمال، فضلا عن ضيق المدة المتعلقة بتوفيق الأوضاع وهى أول مارس المقبل بما يتطلب أن يكون هناك حوارا مجتمعيا قبل إصدار القرار ومن جانب آخر ضرورة زيادة مدة توفيق الأوضاع.

 

واشارت عضو مجلس النواب، الي أن هذا القرار يثير مشكلة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية على الشركات والسداد الفورى بدلا من السداد الآجل الأمر الذى يخلق ضغوطا على العملات الصعبة وتوفيرها فى السوق.

 

رجال الأعمال البنك المركزي المصري مجلس النواب قرار البنك المركزي التعامل بمستندات التحصيل

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