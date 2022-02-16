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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز تنمية المشروعات يكشف تفاصيل دعم وتمويل أفكار الشباب..فيديو

نيفين بدر الدين
نيفين بدر الدين

قالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن  أي مواطن لديه فكرة مشروع ودراسة جدوى  يمكن أن يتقدم بها للجهاز كي يتم دراستها ويحصل على دعم وتمويل من الجهاز.

 

وأضافت نيفين بدر الدين  في  حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"،  :" لو مواطن عايز يعمل مشروع نساعده على بلورة الفكرة الخاصة به بناء على الفرص الاستثمارية  المتواجدة في المحافظة التي يتواجد فيها ".

 

 وتابعت نيفين بدر الدين:" يمكن ان يحصل المواطن على تدريب  للتعرف على كيفية بداية تنفيذ فكرة  المشروع قبل بداية إعطاء المواطن تمويل للمشروع ".


وتابعت نيفين بدر الدين :" المواطن يحصل على تدريب للتفكير في أفكار المشاريع المتاحة وفقا للفرص الاستثمارية في المنطقة التي يتواجد فيها ".

 

واكملت نيفين بد الدين :" لدينا 33 فرع تابع لجهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية بـ 1300 موظف وفي كل محافة هناك مبنى لجهاز تنمية المشروعات، ولدينا خط ساخن 16733  يمكن أن يتواصل معنا المواطن عليه".

 

المشروعات تنمية المشروعات اخبار التوك شو الشباب تمويل أفكار الشباب

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