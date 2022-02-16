موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف توقع على فيلم جديد.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عروض WWE من جدة

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
لأول مرة.. تركي آل الشيخ يعلن انطلاق عروض WWE من جدة
اشتقت لٱخي الميت .. ناهد السباعي تبكي رحيل شقيقها برسالة مؤثرة
بلوك الأميرات.. ياسمين رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور
رانيا يوسف توقع على فيلم جديد "ملك"
برسالة رومانسية.. محمد زيدان يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أشرف عبد الباقي بالطربوش وملابس الستينات وبطيخة في أحدث ظهور
أضافوا كتير للعمل.. هند صبري تشكر ضيوف شرف "البحث عن علا"
بعد الوعكة الصحية.. أول ظهور لـ حمو على انستجرام.. شاهد