إبراهيم عيسى: نستورد 90% من التزاماتنا وأي أزمة عالمية ستؤثر علينا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العالم كله يعاني من التضخم وارتفاع أسعار ومواجهة مشاكل في النقل والشحن، وهذه الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على مصر بالضرورة، موضحا أن المواطن المصري يستورد 90% من التزاماته من الخارج وبالتالي مصر مرتبطة ارتباط قوي بالخارج وأي أزمة فى الخارجي تؤثر علينا فى مصر.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أنه من المفترض أن تكون الأولوية للمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو الحصول على قبول شعبي لقراراته خاصة وأن مؤتمراته الصحفية ليست مفرطة، معلقا على مؤتمر رئيس الوزراء اليوم قائلا: "هو في احتياج أن عايز يوصل رسالة للناس".

وتابع إبراهيم عيسى، مصطفى مدبولي هو المسئول التنفيذي الاول في مصر، مؤكدا على ضرورة أن تصعد القرارات من أسفل إلى أعلى ويجب أن تستمع الحكومة للجميع للآراء واقتراحات المواطنين فى حل المشاكل.