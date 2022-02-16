"البنتاجون": مقاتلات روسية اعترضت 3 طائرات تابعة للبحرية الأمريكية

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم/ الأربعاء/ أن الطائرات الروسية اعترضت "بشكل غير مهني" 3 طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من طراز "P-8A" نهاية الأسبوع الماضي في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط .

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن "البنتاجون" أعلن عن مخاوفه للمسئولين الروس "من خلال القنوات الدبلوماسية"، وأنه لم يصب أحد بأذى في هذه الأحداث.

وحذّر البنتاجون من أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل بأمان ومهنية وبما يتفق مع القانون الدولي في المياه الدولية والمجال الجوي.

