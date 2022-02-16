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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حادث أبو ظبي.. سائق فورمولا: تلقيتُ تهديدات بالقتل

القائد السابق
القائد السابق

كشف سائق السباقات الكندي نيكولاس لطيفي المُدافع عن فريق وليامس في بطولة العالم للفورمولا واحد، أنه احتمى بحراس شخصيين في لندن، عقب تعرضه لتهديدات بالقتل على خلفية أحداث جائزة أبو ظبي الكبرى، العام الماضي، المثيرة للجدل.

وحسب وكالة "فرانس برس"، تلقى سائق فريق وليامس الذي يقع مقره في بريطانيا، سيلًا من الإساءات اللفظية والتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إثر الحادث الذي تعرض له على حلبة مرسى ياس في أبو ظبي، وهو الحادث الذي تسبب في دخول سيارة الأمان إلى أرض الحلبة قبل لفّات قليلة من نهاية السباق، وساهم دخول السيارة في خسارة البريطاني لويس هاميلتون -سائق مرسيدس- لقب البطولة لصالح منافسه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وقال "لطيفي": إن التهديدات التي تَعَرض لها كانت شديدة اللهجة؛ لدرجة أنه استعان بحراس أمن شخصيين لزيارة حفل خاص بمناسبة يوم الميلاد في العاصمة البريطانية، لندن.

وأضاف السائق، البالغ 26 عامًا على هامش حفل إطلاق سيارة وليامس الجديدة، الثلاثاء: "يبدو الأمر سخيفًا بالنسبة لبعض الناس؛ لكن في نهاية الأمر لا تعرف مدى جدية الناس"؛ في إشارة إلى من يهدده.

وأردف قائلًا: "ربما هناك من يقابلني في أحد المطارات وهو تحت تأثير الخمر، أو أقابل شخصًا يمر بيوم سيئ ويكون تحت تأثير شيء مخدر ولديه هذه الآراء المتطرفة عن مساهمتي في خسارة سائقه المفضل"، ويضيف: "عدت إلى لندن بعد السباق بصحبة الأمن عندما ذهبت إلى وينتر وندرلاند".

وضمن السياق ذاته، أكد "لطيفي" أنه يتوجب "أخذ التهديدات على محمل الجد لأنك لا تعرف ما قد يحدث، وهي مجرد حقيقة مؤسفة في العالم الذي نعيش فيه مع تهديدات بالقتل تجاوزت الحدود".

وكان هاميلتون في طريقه للفوز بلقبه العالمي الثامن في السباق الختامي للعام الماضي في ديسمبر، قبل أن يصطدم "لطيفي" بالحائط قبل خمس لفات من النهاية؛ مما أدى إلى دخول سيارة الأمان، ومنح ذلك فيرستابن الفرصة للدخول إلى مرآب فريقه والتزود بإطارات جديدة، ليتمكن عند المنعطف الأخير في اللفة الأخيرة من تجاوز "السير" هاميلتون عند استئناف السباق.

وأقر "لطيفي" بأن "لويس بعث لي برسالة بعد أيام قليلة من السباق"؛ مؤكدًا "لن أتطرق إلى ما قاله، لكنني تلقيت رسائل دعم من أعضاء فريق مرسيدس وكانت هناك صرخة دعم من السائقين والفِرَق على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا. كان من الجيد رؤية ذلك".

ويزامل "لطيفي"، التايلاندي ألكسندر ألبون، في وليامس هذا الموسم، بعد رحيل زميله السابق جورج راسل، إلى مرسيدس، في سعيه للارتقاء بفريقه الذي احتل المركز الثامن في ترتيب الصانعين.

وتخوض الحظيرة البريطانية التي باتت ملكًا لمجموعة المستثمرين دوريلتون كابيتال، منافسات الفئة الأولى للمرة الأولى منذ وفاة مؤسسها فرانك ويليامس في نوفمبر الماضي عن 79 عامًا.

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