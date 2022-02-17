محمد السباعي: العالم يشهد تصاعدا في أزمة سلاسل التوريد ونقص الحاويات.. فيديو

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بالبدء في سرعة إنشاء مركز لوجستى لصناعة وإصلاح الحاويات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل.

وأضاف محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السلطة التشريعية”، أن دول العالم تشهد تصاعدا في أزمة سلاسل التوريد العالمية و نقص الحاويات، الأمر الذي كشف عن أهمية هذه الصناعة ومدى تأثيرها على العالم والاقتصاد العالمي في مواجهة التضخم المتزايد وغلاء الأسعار.

وتابع محمد السباعي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرا لموقعها الفريد، الذي يتيح إقامة هذه الصناعة الهامة التى تخدم جميع خطوط الملاحة العالمية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ضرورة تقديم كافة البيانات والدراسات والأرقام المتعلقة بصناعة الحاويات في الاجتماعات المقبلة، للوقوف على واقع ومستقبل هذه الصناعات في مصر.