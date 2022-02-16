الخارجية الروسية: على الغرب إثبات أن ليس لديه خطط عدوانية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن على الدول الغربية أن تثبت أن ليس لديها خطط عدوانية تجاه روسيا.



وخلال مقابلة تلفزيونية، صرحت زخاروفا بأن الدول الغربية بدأت تطالب موسكو بإثبات أنها لا تنوي مهاجمة أحد، مضيفة "لقد أثبتت موسكو أن كل ما نشرته وذكرته كان مزيفا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، وتابعت "دعونا الآن نأخذ زاوية مختلفة.. فليثبتوا الآن أن ليس لديهم نوايا لاتخاذ إجراءات عدوانية تجاه بلدنا أو أي بلد آخر".



وقالت زخاروفا "إننا نرى توسع الناتو، ونرى زيادة في القوات العسكرية في محيط حدودنا، على أراضي الدول التي ليست موطنًا لهذه القوات.. نرى روايات عدوانية وغير مناسبة.

ونرى خروجًا من معظم الاتفاقيات التي تكبح وتقييد وتضمن الاستقرار الاستراتيجي والأمن".



وشددت على أن "كل هذا يسمح لنا اليوم بمطالبتهم بتقديم ضمانات لأمننا وإثباتًا على أنهم لن يهاجموا أحدًا".



وكان كل من الولايات المتحدة والناتو قدما ردًا مكتوبًا على الضمانات الأمنية التي تطالب بها موسكو، وطلبت واشنطن عدم نشر هذه الوثائق على الملأ، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أوجزا بنودها الرئيسية.