ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

طمأن الإعلامي أحمد حسام ميدو الجماهير بشأن إصابة حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي التي تعرض لها في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الأربعاء في الدوري الممتاز وفاز بها فاركو بنتيجة 1-0.

وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إنه تواصل مع حلمي طولان واطمأن عليه هاتفياً مؤكداً أن طولان تعرض للإصابة إثر سقوطه من السلالم المؤدية لمقاعد البدلاء وهو ما أدى لآلام حادة في الركبة.

وأشار إلى أن طولان تم نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية شاملة وأشعة لتحديد مدى قوة إصابته.

وأكد أن الأشعة أثبتت أن حلمي طولان يعاني من شرخ بسيط في مفصل الركبة وهناك شد بسيط في أربطة الركبة وسيخضع لعلاج مكثف ولكنه بحالة مطمئنة.