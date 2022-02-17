شاهد.. متحدث الحكومة يرد على "الكوميكس" التي ربطت تحريك أسعار البنزين بفوز مصر على الكاميرون

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن رئيس الوزراء لا يعتمد علي ما يردة من تقارير وهو بنفسة من يتابع نبض الشارع المصري في مختلف القضايا ، مؤكدا أن رئيس الوزراء يتابع كل ما يكتب علي التواصل الاجتماعي .

واضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إنه لا يوجد علاقة بين زيادة أسعار الوقود ومباراة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ، مشيرا إلي أن لجنة التسعير تجتمع بشكل دوري لتجديد أسعار الوقود وفقا لضوابط محددة وأسعار الوقود في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية .

واوضح نادر سعد ، إن المخزون الاستراتيجي للسلع المصرية يكفي لمدة 6 اشهر مؤكدا أن نسبة التضخم في مصر الأن 8% ومصر جزء لا يتجزأ من العالم والدولة المصرية ستظل تدعم السلع الاستراتيجية للمواطنين وسعر رغيف العيش علي المواطن كما هو ولكن ارتفع تكلفته علي الدولة مؤكدا أن سعر رغيف العيش لم يتغير منذ 34 سنة.

تابع : إن الحكومة تستهدف أحداث توازن في ملف الإيجار القديم بين المالك والمستأجر .