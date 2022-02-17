ثمنها 50 مليون دولار.. أكبر وأغلى ماسة زرقاء معروضة للبيع في مزاد

تعرض «دار سوذبيز هونغ كونغ» أكبر وأثمن ماسة زرقاء تُطرح في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل من هذا العام، وتقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار.



والماسة الزرقاء (دي بيرز كالينان بلو)، التي ستعرض في مزاد لقطعة واحدة، هي اكتشاف حديث.

فقد استُخرجت الماسة التي يزيد وزنها عن 15 قيراطاً عام 2021 من منجم كالينان بجنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق الشديد الندرة.



وقال فرانك إيفريت، نائب الرئيس ومدير مبيعات المجوهرات في دار سوذبيز، إن الجوهرة رائعة على مستويات عدة.

وأضاف: «إنها نادرة بسبب الحجم. فوزنها يزيد عن 15 قيراطاً. وهي زرقاء زاهية. ولا تشوبها شائبة من الداخل. وفي الحقيقة أحد أكثر الجوانب ندرة فيها هو طريقة قطعها».



ومضى يقول: «أعتقد أننا سنرى اهتماماً هائلاً بهذا الحجر (الكريم) عندما يعرض في المزاد في آخر الأمر... سوق المجوهرات قوية للغاية في الوقت الحالي، مثلما كانت حقاً خلال السنوات الكثيرة الماضية، لكن أحد أقوى القطاعات هو الألماس الملون. وأحد أقوى الألوان هو اللون الأزرق».



وصنّف المعهد الأميركي للأحجار الكريمة الماسة على أنها زرقاء زاهية، وهو أعلى تصنيف لوني ممكن، وفقاً لـ«سوذبيز»، ولم يمنحه المعهد إلا لما لا يزيد عن واحد في المائة من الماس الأزرق المقدم إليه.