عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ثمنها 50 مليون دولار.. أكبر وأغلى ماسة زرقاء معروضة للبيع في مزاد

ماسة زرقاء
ماسة زرقاء

تعرض «دار سوذبيز هونغ كونغ» أكبر وأثمن ماسة زرقاء تُطرح في مزاد على الإطلاق للبيع في أبريل من هذا العام، وتقدر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار.

txt

ماركات متنوعة.. مزاد جديد لسيارات الحوادث في 28 فبراير الجاري

txt

مزاد سيارات حكومى جديد بالسوق المصرى 1 مارس .. تفاصيل


والماسة الزرقاء (دي بيرز كالينان بلو)، التي ستعرض في مزاد لقطعة واحدة، هي اكتشاف حديث. 

فقد استُخرجت الماسة التي يزيد وزنها عن 15 قيراطاً عام 2021 من منجم كالينان بجنوب أفريقيا، وهو أحد المصادر القليلة في العالم للماس الأزرق الشديد الندرة.


وقال فرانك إيفريت، نائب الرئيس ومدير مبيعات المجوهرات في دار سوذبيز، إن الجوهرة رائعة على مستويات عدة. 

وأضاف: «إنها نادرة بسبب الحجم. فوزنها يزيد عن 15 قيراطاً. وهي زرقاء زاهية. ولا تشوبها شائبة من الداخل. وفي الحقيقة أحد أكثر الجوانب ندرة فيها هو طريقة قطعها».


ومضى يقول: «أعتقد أننا سنرى اهتماماً هائلاً بهذا الحجر (الكريم) عندما يعرض في المزاد في آخر الأمر... سوق المجوهرات قوية للغاية في الوقت الحالي، مثلما كانت حقاً خلال السنوات الكثيرة الماضية، لكن أحد أقوى القطاعات هو الألماس الملون. وأحد أقوى الألوان هو اللون الأزرق».


وصنّف المعهد الأميركي للأحجار الكريمة الماسة على أنها زرقاء زاهية، وهو أعلى تصنيف لوني ممكن، وفقاً لـ«سوذبيز»، ولم يمنحه المعهد إلا لما لا يزيد عن واحد في المائة من الماس الأزرق المقدم إليه.

ماسة زرقاء مزاد العام دولار مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

حسام البدري مدربًا لـ الزمالك؟ ..التاريخ يؤيد والواقع يحكُم

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

تسريبات سرية تكشف عن فضيحة مدوية لـ إدارة بايدن ومنتجي لقاحات كورونا.. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل منخفض "الأخدود العلوي" الذي يضرب البلاد الجمعة.. فيديو

منخفض جوي.. الأرصاد: موجة طقس سيء تضرب البلاد يوم الجمعة

موضوعات متعلقة

أكثر فيلم شعبية .. الأوسكار تستحدث جائزة جديدة للجمهور

استعار كتابا وأعاده بعد 60 عاما.. والمكتبة تتنازل عن الغرامات

بعد 44 عاما في السجن.. القضاء يلغي حكما على متهم بالاغتصاب

أكبر عملية نصب في تاريخ هوليوود.. الحكم عل ممثل زيف صفقات بقيمة 650 مليون دولار

تعرف على طرق مقاومة الشيخوخة والاستمتاع بالعمر

هبوط اضطراري.. شاهد| راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو

تكرار الكتابة..طريقة عقاب التلاميذ المشاغبين عند القدماء المصرين

شيكات بقيمة 2 تريليون إسترليني.. شركة طاقة ترسل تعويضات لعملائها بالخطأ

ترشيحاتنا

عقب هدفه أمام إنتر ميلان.. محمد صلاح ثالث هدافي دوري أبطال أوروبا

أكرم توفيق يسافر إلى قطر لبدء برنامجه العلاجي.. تفاصيل

حكاية السهرة|رفض الزواج منها.. محاولة قتل رشدي أباظة على يد حبيبته

الإمارات تصدر 5 فئات من تأشيرات الإقامة الطويلة دون كفيل

أرقام وإحصائيات محمد صلاح عقب هدفه بمرمى إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

كله اجتهادات.. محمد أبوجبل يحسم الجدل حول قرب انضمامه للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

فيديو

"الإسكندرية للفيلم القصير" على غرار الكبار والجمهور يمنحه صك النجاح.. القائمون على المهرجان يتحدثون لـ صدى البلد عن كواليس الدورة الثامنة

فقدت الوعي بسبب حادث.. هند صبري تتحدث عن حياتها وبدايتها

تصريحاته الجريئة.. خلاف بين ياسمين رئيس وهادي الباجوري

سبب غريب .. أسماء تروي تفاصيل حرقها على يد زوجها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ